Çaycuma'da Robotik Kodlama ve Spor Faaliyetleri İçin Toplantılar Gerçekleştirildi

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, ilçede yürütülecek Robotik kodlama, okul sporları, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları gibi alanlarda yapılacak faaliyetler ile ilgili toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılarda, bu alanlarda görev alacak öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Hamza Eryiğit de yer aldı.

Toplantılarda, Kaymakam Adem Kaya, planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin kurumsallaşması ve bu alanlarda bir kimlik oluşturulması üzerine önemli vurgular yaptı. Ayrıca, önceki yıllarda elde edilen başarıların daha üst seviyeye taşınması için yapılması gereken adımlar detaylandırıldı.

İlçede yapılacak bu faaliyetlerin, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal alanda daha fazla katılım sağlanması amacıyla geniş çaplı olarak yürütüleceği belirtildi. Özellikle robotik kodlama ve zeka oyunları gibi çağdaş eğitim araçlarının yaygınlaştırılmasının, öğrencilerin yeteneklerini keşfetme ve geliştirmede önemli bir rol oynayacağı ifade edildi. - ZONGULDAK