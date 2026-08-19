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Çaycuma'da İpekböceği Yetiştiriciliği Toplantısı

Çaycuma'da İpekböceği Yetiştiriciliği Toplantısı
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, ilçede ipekböceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bölgenin mevcut altyapısı ve potansiyeli değerlendirilirken, sektörün ekonomik ve tarımsal değer oluşturması için üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında ilçede sektörün geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Çaycuma'da ipekböceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, bölgenin mevcut altyapısı ve potansiyeli değerlendirildi. Toplantıda, ileriye dönük proje ve planlamalar ele alınırken, sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı.

İpekböceği yetiştiriciliğinin ilçede ekonomik ve tarımsal bir değer oluşturması hedefleniyor. Bu kapsamda üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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