Çaycuma'da Ekoturizm Projesi: Oryantiring Haritaları Hazırlanıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi'nin koordinasyonunda, bölgenin ekoturizm potansiyelini artırmak ve doğa temelli turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Çaycuma'nın doğal güzelliklerini öne çıkaracak detaylı oryantiring haritaları hazırlanıyor.

Çalışma, hem doğa sporlarına olan ilgiyi artırmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Doğa ile iç içe spor yapma imkanı sunan oryantiring, Çaycuma'nın ekoturizmde ulusal ve uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. Proje çerçevesinde hazırlanan haritalar sayesinde yarışmacılar ve doğaseverler, bölgenin eşsiz doğasında keyifli bir deneyim yaşayacak.

Projenin en dikkat çekici etkinliği, Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun desteğiyle 14-15 Haziran 2025 tarihlerinde Çaycuma'da düzenlenecek olan bayrak yarışları olacak. Bu organizasyon, bölgedeki ilk büyük ölçekli oryantiring etkinliği olma özelliği taşıyor. Tüm doğaseverler ve spor tutkunları, Çaycuma'nın doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu benzersiz deneyimi yaşamak için bayrak yarışlarına davet ediliyor.

Proje, ekoturizmin sürdürülebilirliğini ön planda tutarak bölgenin doğal kaynaklarını korumayı ve çevre dostu bir turizm modeli oluşturmayı amaçlıyor. Çaycuma, bu proje ile açık hava sporlarında bölgesel bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor. - ZONGULDAK