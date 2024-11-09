Üye Girişi
Haberler

Çaycuma'da Badminton Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çaycuma'da Badminton Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Badminton Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri İlçe Kaymakamı Adem Kaya tarafından takdim edildi. Turnuvaya çeşitli yaş kategorilerinde birçok sporcu katıldı ve büyük heyecan yaşandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası sonrasında İlçe Kaymakamı Adem Kaya, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvasında 9-11 ve 17 yaş ile büyükler ve veteranlar kategorilerinde maçlar yapıldı. Turnuva kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın da katıldığı turnuva kapsamında maçlar büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalar kapsamında dereceye girenler ise belli oldu.9 Yaş KategorisindeRamiz Çetin, Hamza Akar, Elif Nilda Akay,11 Yaş KategorisindeAyaz Efe Sarı, Esila Mina Yıldız Affan Bera Kayadibi,17 Yaş Kategorisinde Selin Kocaoğlu, Ömer Akar, Arda Akdoğan,Büyükler KategorisindeOsman Fırat Özer, Erhan Özsoy, Yüksel Yıldız veVeteranlar Kategorisinde iseErkan Arslan, Cumhur Arpacı, Murat Köktürk ödüllerin sahibi oldular. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Narin Güran davasında savcıdan 'Tutukluluk devam etsin' talebi

Narin Güran davasında 3. gün! İşte savcının tutuklular için talebi

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.