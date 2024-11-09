Çaycuma'da Badminton Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası sonrasında İlçe Kaymakamı Adem Kaya, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvasında 9-11 ve 17 yaş ile büyükler ve veteranlar kategorilerinde maçlar yapıldı. Turnuva kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın da katıldığı turnuva kapsamında maçlar büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalar kapsamında dereceye girenler ise belli oldu.9 Yaş KategorisindeRamiz Çetin, Hamza Akar, Elif Nilda Akay,11 Yaş KategorisindeAyaz Efe Sarı, Esila Mina Yıldız Affan Bera Kayadibi,17 Yaş Kategorisinde Selin Kocaoğlu, Ömer Akar, Arda Akdoğan,Büyükler KategorisindeOsman Fırat Özer, Erhan Özsoy, Yüksel Yıldız veVeteranlar Kategorisinde iseErkan Arslan, Cumhur Arpacı, Murat Köktürk ödüllerin sahibi oldular. - ZONGULDAK