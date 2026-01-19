Haberler

Çarşamba'nın sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi

Güncelleme:
Çarşamba Ticaret Borsası, İlçe Müftüsü ile bir araya gelerek sosyal ve ekonomik projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun'un bir araya geldiği görüşmede, kurumlar arası iş birliği, toplumsal değerler ve ilçenin sosyal ile ekonomik gelişimine yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Çarşamba Ticaret Borsası binasında gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası dayanışma ve toplumsal değerlerin önemi vurgulandı. Çarşamba'nın sosyal yapısını güçlendirecek, ekonomik potansiyelini artıracak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Müftümüzün nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. İlçemizin hem manevi hem de ekonomik yönden daha da gelişmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya her zaman hazırız. Bu tür temaslar, ortak akılla hareket etmemizin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Müftü Cemal Uzun da Başkan Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür ederek, kurumlar arası güçlü iletişimin ilçe adına olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
