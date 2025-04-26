Çankırı'da 70 Yaşındaki Terzi Yarım Asırdır Mesleğini Sürdürüyor

Çankırı'da 70 yaşındaki terzi, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor. Yaşına aldırış etmeden her gün işinin başına geçen terzi, mesleği devredecek çırak bulamıyor.

Çankırı'da yaşayan 70 yaşındaki Arif Bayrak, 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği 59 yıldır sürdürüyor. Yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açan Bayrak işini aşkla yapmaya devam ediyor. İşini azimle ve severek yapan Bayrak, mesleği devredebilecek çırak bulamıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Bayrak, "Bizler de gidersek bu iş yürümez, ölür" dedi.

"Ben de 15 senedir yetiştirecek çırak bulamıyorum"

Mesleği yaşatacak çırak bulamadığını söyleyen Bayrak, "1955 doğumluyum, 1966 yılında çırak olarak terziliğe başladım. Beyoğlu'nda çalışmaya gittim, orada işi öğrendim ve Çankırı'da dükkanımı açtım. Yarım aşırı aşkın süreyle terzilik mesleğine devam ediyorum. Yeni neslin şu anda bu işe ilgisi yok. Herkes okursa bu sanatı kim yapacak. Gerçekten bu sanata ilgi yok. Bizim en büyük eksiğimiz sanatkar yetişmemesi. Çıraklıktan kalfalık, kalfalıktan ustalık olmayınca hiçbir sanatkarın yanında doğru dürüst bir insan yetişmiyor. Bu meslekte en az 8 senede bir usta yetişir, bu meslek biraz ağırdır. Bu yüzden bir kişinin en az 8 sene çırak olarak çalışması lazım ki usta olabilsin. Tabii o 8 senede de işi iyi öğrenebilirse. Ben de 15 senedir yetiştirecek çırak bulamıyorum. Biz 2 kalfa ile çalışıyoruz. Birisi ceketçi, diğeri pantoloncu. Eskiden biz 10 kişi çalışırdık ama maalesef şuan yok. Şimdi bana en az bir ceketçi daha lazım. Ustamız çok olsa Ankara gibi diğer illere de dükkan açılabiliriz. Haliyle, usta olmadığı için biz de nazlı çalışıyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI