Çanakkale'de Kurban Bayramı öncesi denetimler devam ediyor

Çanakkale'nin il ve ilçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi 48 denetim ekibi olmak üzere toplam 126 uzman personeli ile il ve ilçelerde denetimlere aralıksız devam ediyor. İl merkez ve bağlı ilçelerde, hayvan sevk noktaları, hayvan pazarları, 1915 Çanakkale Köprüsü veteriner kontrol noktası, yol kontrol noktaları, kasaplar, tatlı, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelerde denetleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı