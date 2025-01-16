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Çanakkale Boğazı, Dev Konteyner Gemileri Nedeniyle Tek Yönlü Geçişlere Kapandı

Çanakkale Boğazı, Dev Konteyner Gemileri Nedeniyle Tek Yönlü Geçişlere Kapandı
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Çanakkale Boğazı'ndaki 366 metre uzunluğundaki 'MSC RENEE' ve 368 metre uzunluğundaki 'YM WIDTH' adlı dev konteyner gemileri, boğazın tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmasına neden oldu. İki gemi, Kuzey-Güney yönünde 07.00 ile 13.00 arasında geçiş yaparken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler onlara eşlik etti.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 366 metre uzunluğundaki 'MSC RENEE' ve 368 metre uzunluğundaki 'YM WIDTH' nedeniyle boğaz tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 2 dev konteyner gemisi nedeniyle boğaz Kuzey-Güney yönlü saat 07.00 ile saat 13.00 arası tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na arka arkaya giriş yapan 366 metre uzunluğundaki MSC RENEE ve 368 metre uzunluğundaki YM WIDTH saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen iki konteyner gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-16' ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Boğazın manevra yapılması güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemiler, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Hong Kong bayraklı olan 366.45 metre uzunluğunda 142 bin 740 grostonluk 'MSC RENEE' Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na gidiyor.

Hong Kong bayraklı olan 368 metre uzunluğunda, 145 bin 136 grostonluk 'YM WIDTH' ise İsrail'in Aşdot Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gidiyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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