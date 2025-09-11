Can Holding'e TMSF Baskını: 121 Şirkete El Konuldu

Can Holding'in Küçükçekmece'deki merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, jandarmanın güvenlik önlemleri altında holding binasına giriş yaptı. - İSTANBUL