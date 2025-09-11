Haberler

Can Holding'e TMSF Baskını: 121 Şirkete El Konuldu

Can Holding'in Küçükçekmece'deki merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Holding bünyesindeki şirketler üzerinde suç işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Holdingin Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, jandarmanın güvenlik önlemleri altında holding binasına giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
