Büyükşehir'den yeşil geleceğe adım: Kayseri'de yenilenebilir enerji

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceği bugünden kurmaya kararlı olduklarını belirterek, güneşin sonsuz enerjisinden ve rüzgarın gücünden ilham alarak Kayseri'de aydınlık bir yarın için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceği bugünden kurmaya kararlı olduklarını belirterek, güneşin sonsuz enerjisinden ve rüzgarın gücünden ilham alarak Kayseri'de aydınlık bir yarın için çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin enerji yatırımlarının tanıtımı ve 1000 adet kombi dağıtım töreninin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor.

KASKİ GES PROJELERİ YÜKSELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KASKİ'nin Güneş Enerji Santrali projelerinin sayısını her geçen gün arttırdığını belirterek, "Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekarelik alanda yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üretiyoruz" dedi.

"ÇAMURU ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamuru elektriğe dönüştürdüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Diğer yandan KASKİ bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamuru elektriğe dönüştürüyoruz. Tesisimizde 2022 yılında 16 milyon 786 bin TL değerinde 5 milyon 100 bin kWh elektrik elde edildi" diye konuştu.

KARPUZSEKİSİ GES YIL SONUNA HAZIR

Büyükkılıç, imalat çalışmaları devam eden Karpuzsekisi GES'i yıl sonunda işletmeye almayı planladıklarını, proje aşamasında olan Yenidoğan ve Tahirinli GES projeleri ile birlikte toplam yıllık 20 milyon 570 bin kW enerji üreteceklerini ifade etti.

KATI ATIK ENERJİ ÜRETİMİ

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin de enerji üretiminde kente büyük fayda sağladığını anlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliliğini arttırarak çevreye duyarlı bir gelecek inşa ediyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde kurulduğu günden itibaren 274 milyon 533 bin kwh elektrik ürettik. Bu sayede 140 milyon metreküp sera gazı salınımını engelledik. Ayrıca enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıdan, saha üzerinde kurulu 11 bin metrekare alanda topraksız sera yöntemiyle, yılda 500 ton domates üretiyoruz. 16 megavatlık lisanslı tesis, Gold Proje sertifikası alan Türkiye'deki 6'ncı tesis oldu."

BİYOGAZ İLE 6421 HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANIYOR

Büyükkılıç, yap işlet-devret modeli ile Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri'nde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretildiğini, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriğinin karşılanmış olduğunu söyledi.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DÖNÜŞÜ

Rüzgarın gücünden ilham alarak, Kayseri'nin enerjisini dönüştüreceklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "RES sahası için ilgili kurumlarca yapılan teknik değerlendirme sonucu uygunluk alarak önemli bir aşama kaydettik. İncesu bölgesinde kurulacak rüzgar enerji santrali ile 22 mw'lık üretim hacmi, yılda yaklaşık 70 milyon kw enerji üretimi sağlanmış olacak. Kayseri, sürdürülebilirlikle aydınlanıyor. Geleceği bugünden inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"80 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİP, 40 MİLYON TON KARBON SALINIMINI ENGELLEDİK"

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bir yılda katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinden 20 milyon kilovat, güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımını engellediklerini söyledi.

"75 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLDUK"

Kurulacak yeni tesisler ile rüzgar enerji santralinden 70 milyon kilovat, Karpuzsekisi, Yenidoğan ve Tahirinli Güneş Enerji Santrali'nden 20 milyon kilovat olmak üzere toplam 90 milyon kilovat daha temiz enerji üreteceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Tüm bu temiz enerji yatırımlarından 170 milyon kilovat elektrik üretip, 80 milyon ton karbon salınımını engelleyeceğiz. Bu sayede 32.000 ton kömür yakımını, 2 milyon 250 bin ağacın kesilmesini önlemiş, 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olduk" dedi.

İSO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Büyükkılıç, İSO 50001 enerji yönetim sistemi çalışmalarını başlattıklarını ifade ederek, "Katı atık düzenli depolama tesisimiz karbon azaltımı çerçevesinde dünyanın en prestijli sertifikası olan Gold Standart programı dahilinde Türkiye'de ilk 6 tesis içerisinde bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca İSO 50001 enerji yönetim sistemi çalışmalarını başlattık" şeklinde konuştu.

DEVELİ EPÇE GES İÇİN YAKLAŞIK 5 MİLYON TL'LİK DESTEK

Develi Epçe Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projesi S.S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaş olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Projenin toplam 8 milyon 244 bin TL'lik ihale bedelinin 4 milyon 744 bin TL'lik kısmını karşılıyoruz. Bu çerçevede S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali'nin ihale bedelinin yaklaşık yarısını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşılıyor" ifadelerini kullandı.

ENERJİ YATIRIMLARININ TANITIMI YAPILACAK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin enerji yatırımlarının tanıtımı ve 1000 adet kombi dağıtım töreninin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Büyükkılıç, Enerji Yatırımları Tanıtımı ile 1000 adet Kombi Dağıtım Töreni'nin, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 15.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla yapılacağını duyurdu. - KAYSERİ