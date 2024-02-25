Bursalı ve Ankaralı Dağcılar Türkiye Dağcılık Federasyonu Tarihinde Ezber Bozdu

Bursalı ve Ankaralı 2 dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarihinde daha önce hiç denenmemiş bir yürüyüş gerçekleştirip, adeta ezber bozdu. 30 kişilik dağcı ekibinde 28'i 4 bin 200 metreden geri dönerken, sadece 2 dağcı 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye ulaşabildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu 2024 yılı Ağrı Dağı kış tırmanışına Bursalı ve Ankaralı iki dağcı damga vurdu. 30 dağcı ekibinden 28'i 4 bin 200 metrede tırmanışı bitirirken, Bursalı ve Ankaralı iki dağcı daha önce TDF tarafından hiç yapılmamış bir günde 3 bin metre yükselip 4 bin 200 metreden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye tırmandı. Zirve yürüyüşünde kar suyunu eritip içerek susuzluklarını gideren 2 dağcının zor anları kameraya yansıdı.

10'u kadın 30 dağcının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir otelde buluşan ekipler Teknik Direktör Şahap Eryılmaz eşliğinde 2 bin 200 rakımlı çevirme mezrasından yola çıktı. Geceyi 3 bin rakımlı kamp alanında geçirerek bir gün sonra Ağrı Dağı'nın zirvesi 5 bin 137 metreye ulaşmayı hedefleyen 30 dağcı gece yarısı 02.00'de başladıkları yürüyüşe saat sabah 10.00'da 4 bin 200 metreye ulaştı. Ancak teknik direktör ve teknik ekibin durum değerlendirmesinin ardından kış şartları göze alındığında geç kalındığı için geri dönme kararı alıp ekibe bildirildi.

3 dağcı yürüyüşe devam etti, zirveye 2'si ulaştı

Teknik ekibin geri dönme kararına rağmen Bursa Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Kaya ile birlikte 2 dağcı yürüyüşe devam etmek istediklerini bildirdi. İzin verilmesinin ardından 3 dağcı 4 bin 200 metreden yürüyüşe devam etti ancak dağcılardan biri 4 bin 300 metreye geldiğinde geri döndü. Bursalı ve Ankaralı iki dağcı bu metreden sonda zirve yürüyüşüne ikisi birlikte devam etti. Yolda suları tükenen usta dağcılar yanlarında taşıdıkları kamp tüpleriyle erittikleri kar sularını içerek susuzluklarını giderdi. Soğuk hava ve rüzgara rağmen iki dağcı 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşıp birlikte fotoğraf çektirdi.

Bursa Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Kaya, "Başta 3 kişiydik ancak bir arkadaş 4 bin 300 metreden geri döndü. Biz iki arkadaş Ankara'dan bir dağcı arkadaş Nesrin hanım ile birlikte yolumuza devam ettik. 5 bin 137 metreye vardığımızda akşam 17.35'ti. Gün batımını izledik. Çok yüksek rüzgar yoktu. Soğuk rüzgar vardı. Orada birkaç fotoğraf çektikten sonra tekrar geriye döndük. 4 bin 200 kampında tüplerde kar kaynatarak su elde ettik ve onları içtik. TDF daha önce 3 binden 5 bin 137'ye tırmanış denemedi ama bu imkanlar sporculara verilmeli. Hem kendi kapasitemizi hem de bunun yapılabilirliğini görmek gerekiyor. İnsan denemediği şeyler hakkında bilgi sahibi olamıyor maalesef. Gidilebiliyor muymuş? Evet gidiliyormuş. Denedik gördük" dedi. - BURSA