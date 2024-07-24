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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, basının toplumdaki önemine vurgu yaparak, demokrasinin ve özgürlüğün vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında basının toplumdaki önemine vurgu yapan Başkan Matlı, demokrasinin ve özgürlüğün vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özer Matlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın haber alma özgürlüğüne büyük katkı sunan basın, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesinde, ileri demokrasi ve sosyoekonomik kalkınmasında önemli bir role sahiptir.

Türk basınının sansürden arındırıldığı bu anlamlı günde, halkımızın hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımızı tebrik ediyor, emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Basın mensuplarımız, kamuoyunu bilgilendirme misyonunu yerine getirirken büyük fedakarlıklar göstermekte ve zaman zaman zor şartlar altında görev yapmaktadırlar. Bu nedenle, basın çalışanlarının yaşam standartlarının uluslararası düzeye yükseltilmesi, toplumumuzun ve demokrasimizin gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden ülkemizin ve kentimizin gelişimine katkı sunan, objektif ve tarafsız habercilik anlayışıyla çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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