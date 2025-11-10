Haberler

Bursa'daki Öğrenciler Mantar Toplayarak Para Kazanıyor

Bursa'daki Öğrenciler Mantar Toplayarak Para Kazanıyor
Güncelleme:
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde lise öğrencileri, son yağışlarla çoğalan melki ve kanlıca mantarlarını toplayarak okul harçlığı kazanıyor. Efe Hakkı Oruç, ormanlarda günde 4 saat geçirerek mantar toplayıp satarak gelir elde ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde son yağışlarla kendini gösteren melki ya da kanlıca isimleriyle bilinen mantar, bölgedeki lise öğrencileri için önemli bir gelir kapısı oldu.

Büyükorhan'ın Yörükler Mahallesi'nde oturan lise öğrencilerinden Efe Hakkı Oruç, ormanlık alanları dolaşarak topladığı mantarları satıyor, kendine okul harçlığı çıkarıyor.

Günde yaklaşık 4 saat dolaşarak mantar topladığını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Oruç, "Dağ tepe dolaşıyoruz, mantar topluyoruz. Bu dönemde tam zamanı. Okuldan artan zamanlarda mantar toplayarak kendi harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

Kendisi gibi birçok arkadaşının mantardan para kazandığını belirten Oruç, "Toplayıp, Bursa yoluna iniyoruz. Burada bizim gibi birçok satıcı var. Yoldan geçen araçlar taze mantar isteyenler durup satın alıyor. İlk başladığında azdı ve kilosu 400 liradan satılıyordu. Şimdi kalitesine göre 250 liraya kadar düştü" diye konuştu.

Kanlıca mantarının 250 ile 350 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Oruç, "Sıkı tutarsam günde 3-4 kilogram topluyorum. Her gün olmuyor zaten. 2 ay daha böyle toplar satarız. Zamanla mantar çoğalır ve fiyatı biraz daha düşer ama olsun 2-3 ay para kazanabiliyorum. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Geçen yıl az çıktı mantar bu sene daha iyi olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
