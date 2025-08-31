Bursa'da Okul Servisi Fiyatlarına Yüzde 49 Zam

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belirlendi. Fiyatlar, en yakın hat için 2 bin 390 liraya, en uzun hat için ise 4 bin 565 liraya yükseldi. Rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlar için ek ücret 1,200 lira olarak açıklandı.

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Yüzde 49 zam yapılan tarifelerde en yakın hat 2 bin 390 lira, en uzun hat ise 4 bin 565 lira olarak açıklanırken, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca bin 200 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 49 zam yapıldı. Gelen zammın ardından, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600 liradan 2 bin 390 liraya, 1-3 kilometre olan güzergah bin 750 liradan 2 bin 620 liraya, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950 liradan 2 bin 920 liraya, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 liradan 3 bin 220 liraya, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre ise 3 bin 50 liradan 4 bin 565 liraya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 800 lira olan rehber öğretmen fiyatı bin 200 lira olarak açıklandı. - BURSA

