Haberler

Bursa'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, şiddetini arttırarak vatandaşları zor durumda bıraktı. Ağaçlar devrildi, duvarlar yıkıldı ve insanlar yürümekte güçlük çekti.

Bursa'da sabah saatlerinden beri etkili olan lodos, giderek şiddetini hissettirmeye başladı. Çarşıda bulunan vatandaşlar, ayakta durmakta zor anlar yaşadı.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle, duvarlar yıkılıp ağaçlar devrilirken, kentin merkezinde de insanlar ayakta durmakta zorluk çekti. Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan lodos sebebiyle, vatandaşlar bir birine tutunarak yürümek zorunda kaldı.

Lodostan dolayı annesiyle birlikte tutunarak ilerleyen kıza ise, vatandaşların da destek olmasıyla yolun karşısına geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
