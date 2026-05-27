Bursa'da kurban kesim alanlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bursa'da bayramın ilk günü kurbanlıkların kesimi için vatandaşların akın ettiği Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar bölgede yoğunluk oluştururken, trafikte uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle Akçalar yolu üzerinde oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kurban Bayramı öncesi her yıl benzer yoğunluğun yaşandığı Akçalar'da bu yıl da yaşanan hareketlilik dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı