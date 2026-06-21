Burhaniye'de Rüzgar Sporları İçin Yeni Dönem

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi'nin ilk etabı düzenlenecek. Etkinliğe 200'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce sporcu Ören sahillerinde yarışacak.

Bugün Ören olarak bilinen, antik dönemde Adramytteion adıyla anılan bölge, uzun yıllardır rüzgar sporları açısından dikkat ediyor. Mitolojik kaynaklarda "Rüzgarlar Vadisi" olarak anılan bölge, Kazdağları'ndan gelen güçlü ve istikrarlı rüzgarlarıyla öne çıkıyor.

Sporcular, 28 Haziran'da başlayacak organizasyonda, Kazdağları'nın oksijen yüklü rüzgarları eşliğinde mücadele edecek. Etkinliğin hem sporcular hem de izleyiciler için görsel şölen niteliğinde geçmesi bekleniyor.

Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ercan Ersoy, organizasyonun ilçenin tanıtımına önemli katkı sunacağını belirtti. Burhaniye'nin yalnızca denizi ve güneşiyle değil; spor, sağlık, gastronomi ve kültürel değerleriyle de öne çıkarılması gerektiğini ifade eden Ersoy, etkinliğe 150 ila 200 civarında sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Ersoy, "Doğayla mücadele etmek yerine doğaya ayak uydurmayı esas alan yelken sporunun bölgemizde yeniden hayat bulması bizim için büyük bir mutluluk. Yaklaşık 50 yıllık bir serüvenin ardından yelkenlerimizi yeniden pupa yapıyoruz. Tüm sporseverleri, doğa tutkunlarını ve destekçilerimizi Ören'in eşsiz atmosferinde aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Oyuncu ve milli sörfçü Çağla Kubat'ın da ekibiyle birlikte etkinliğe katılacağı bildirildi. Organizasyonun, Burhaniye turizmine yeni bir vizyon kazandırması ve bölgenin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA