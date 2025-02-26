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Burhaniye'de Vergi Haftası Kutlandı

Burhaniye'de Vergi Haftası Kutlandı
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Burhaniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Elif Çelik Öztan, Kaymakam İlyas Memiş ile Vergi Haftası dolayısıyla bir araya geldi. Kaymakam Memiş, vergilerin zamanında ödenmesinin önemine vurgu yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Vergi Haftası münasebetiyle Burhaniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Elif Çelik Öztan Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Konuklarını makamda kabul eden Kaymakam Memiş, çalışmalarında başarılar diledi.

İlçedeki vergi mükellefleri ve vergi dairesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, "Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu düşüncede bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Vergi dairesi müdürü ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutlayan Kaymakam Memiş ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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