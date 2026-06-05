Balıkesir'de Emeklinin Yaşam Maliyeti 33 Bin 859 TL Oldu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin mayıs ayı analizine göre, ilçede iki kişilik bir emekli ailesinin yaşam maliyeti 33 bin 859 liraya yükseldi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi tarafından hazırlanan "Burhaniye Emeklinin Yaşam Maliyeti Analizi Mayıs 2026" raporu yayınlandı.

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Şube Başkanı Nadir Derin Şahin, "Burhaniye'de iki kişilik bir emekli ailesinin pazar tezgahından faturaya gerçek yaşam maliyeti mayıs ayında 33 bin 859 lira sınırına dayandı. Analizi pazar tezgahındaki rasyonel bütçe savunmasını, mutfaktaki ikame stratejilerini ve enerjideki zamları kuruşu kuruşuna inceleyerek hazırladık" dedi.

Kaynak: ANKA