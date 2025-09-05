Haberler

Buharkent'te Arıcılık Faaliyetlerine Destek İçin Kovan Tespitleri Yapıldı

Buharkent'te Arıcılık Faaliyetlerine Destek İçin Kovan Tespitleri Yapıldı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, 2025 üretim yılı kapsamında arıcılık desteklemeleri için arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıtlı ve kayıtsız üreticilere destek sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürütmektedir.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

2025 üretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayıt sistemi olan Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan veya olmayan üreticilerin kovanları belirlendi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 Üretim Yılı Arıcılık Desteklemesi Kapsamında Buharkent İlçemizde Arılı Kovan Tespitleri yapıldı. Bakanlığımızın kayıt sistemi olan Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ye kayıtlı birlik üyesi olan veya olmayan üreticilere arılı kovan başına 'Temel ve Yönlendirici Destekleme' yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

