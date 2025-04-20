Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı
Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Bozüyük Vitraspor, Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 29 puanda kaldı. Maçın tek golü 45+3. dakikada penaltıdan Mustafa Salış'tan geldi. Bozüyük Vitraspor, gelecek hafta Gebzespor'u konuk edecek.

- Bozüyük Vitraspor sahasında mağlup oldu

BİLECİK - Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup 28. haftada Bozüyük Vitraspor sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45+3. dakikasında Mustafa Salış'ın penaltıdan attığı golle Darıca Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Bozüyük Vitraspor bulduğu bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Karşılaşmadan konuk takım Darıca Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor 29 puanda kaldı. Bozüyük ekibi ligin 29. haftasında sahasında Gebzespor'u konuk edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.