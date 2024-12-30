Bozüyük Kaymakamı, Voleybol Şampiyonu Sporcuları Ağırladı

Bozüyük ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Meliha Ercan Ortaokulu sporcularını makamında ağırladı.

Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl birincisi olan Meliha Ercan Ortaokulu sporcularını kabul eden Kaymakam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte öğrencilere kupa ve başarı belgelerini takdim etti. Başarıları sporculara bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyen Öztürk, hepsini tek tek tebrik etti. - BİLECİK