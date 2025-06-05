Bozcaada'da Kurban Bayramı Süresince Bazı Araçların Geçişi Yasaklandı

Bozcaada'da Kurban Bayramı Süresince Bazı Araçların Geçişi Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada'ya, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karara göre Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'ya Kurban Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Bir korkutan deprem de Ege'de! Çevre iller beşik gibi sallandı
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili kazayla başladı! 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.