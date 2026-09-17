BOYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin: “Otelciler için iyi, esnaf için zor bir sezon oldu”

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA)- BOYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, 2026 turizm sezonuna ilişkin "İlk hareketlilik ancak haziran ortalarını buluyor, temmuzdan sonra toparlayabildik. Otelciler olarak bu sezonu iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim ama ne yazık ki esnafımız için aynı şeyi söyleyemiyoruz" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Sabahattin Duman ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum turizminde 2026 sezonunun genel görünümünü değerlendirdi.

Bodrum'da 2026 turizm sezonunu az zararla kapattıklarını fakat Bodrum'un potansiyelinin daha yüksek olması gerektiğini belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, sezonun henüz bitmediğini, "Bodrum için daha yapacak çok işimiz var" diyerek önlerinde 2 aylık bir süreç daha bulunduğunu aktardı.

Dengiz, şöyle dedi:

"Ege Bölgesi genelinde açıkça ifade edebilirim ki Bodrum, süreci en az zararla kapatan destinasyon olmuştur. Sezonun ilk 8 ayında Muğla genelinde yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısında kayıp yaşanırken, Bodrum yüzde eksi 1,90'lık oranla bu kaybı göğüsledi. Bodrum'u bu süreçte tam anlamıyla bir başrol olarak değerlendirebiliriz. Bodrum, Muğla'nın kaybını azaltmayı başardı."

Ulaşılan rakamların Bodrum için bir başarı olmadığını da ifade eden Dengiz, rakamları kendilerine bir "yol gösterici" olarak gördüklerini ve 2027 turizm sezonunda daha iyi olacaklarını söyledi.

"KRİZLERE KARŞI KALICI BİR DİRENÇ"

Döviz kuru ve iç pazar dengelerine dair değerlendirmelerde bulunan BOYD Başkanı Sabahattin Duman, döviz konusunun 3-4 yıldır kronik bir hal aldığını ancak iç pazarda dengeyi kurduklarını aktardı. Havalimanı girişlerinde yabancı turist sayısında yüzde 2'lik bir düşüş oluştuğunu belirten Duman, buna karşılık olarak iç pazarda yüzde 14'lük bir artış yaşandığını ifade ederek "Bodrum artık krizlere karşı kalıcı bir direnç gösteriyor ve bunu kanıtlamış durumda" şeklinde konuştu.

Sezonun başlangıç tarihlerinde yaşanan gerilemeye de dikkat çeken BOYD Başkanı Duman, "Eski alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. İlk hareketlilik ancak haziran ortalarını buluyor, temmuzdan sonra toparlayabildik. Otelciler olarak bu sezonu iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim ama ne yazık ki esnafımız için aynı şeyi söyleyemiyoruz" dedi.

"PERSONEL BULDUĞUMUZA ŞÜKREDİYORUZ"

POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin ise istihdam krizine değinerek "Sezonluk personel bulduğumuzda şükrediyoruz" dedi. Sektör olarak çok ciddi bir personel kaybı yaşadıklarını söyleyen Girgin, yurt dışından personel getirmek zorunda kaldıklarını ve personel maliyetlerinin zorlayıcı olduğunu aktardı.

Bodrum'da her sene daha zor bir turizm yılı geçirdiklerini belirten Girgin, ekonomik baskıların ortadan kalkmasıyla 2027 yılında turizmin canlanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA