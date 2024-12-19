Bolu'da Miniklerden Yerli Malı Haftası Kutlaması

Bolu'da Gündüz Bakımevi'nde minik eller, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Yöresel kıyafetler giyen minikler stant açıp, Bolu'nun dört bir köşesinde yetiştirilen ürünleri tanıma fırsatı buldu.

Bolu'da Gündüz Bakımevi öğretmen ve öğrencileri, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Bolu'nun kültürel zenginliklerini keşfederken, yöresel malzemelerle yapılan el işçiliğini yakından görme fırsatı buldu. Yöresel kıyafetler giyerek etkinlikte yer alan 2-6 yaş arası çocuklar, bölgenin geleneksel yemekleri hakkında da bilgi edindi. Öğretmenler tarafından yerli malı üretimi ve kullanımı konusunda çocuklar bilinçlendirilerek, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi üzerinde duruldu. - BOLU