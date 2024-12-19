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Bolu'da Miniklerden Yerli Malı Haftası Kutlaması

Bolu'da Miniklerden Yerli Malı Haftası Kutlaması
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Bolu Gündüz Bakımevi'nde çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı yöresel kıyafetlerle kutlayarak Bolu'nun kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu. Öğretmenler, çocuklara yerli malı üretimi ve tutumlu olmanın önemini öğretti.

Bolu'da Gündüz Bakımevi'nde minik eller, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Yöresel kıyafetler giyen minikler stant açıp, Bolu'nun dört bir köşesinde yetiştirilen ürünleri tanıma fırsatı buldu.

Bolu'da Gündüz Bakımevi öğretmen ve öğrencileri, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Bolu'nun kültürel zenginliklerini keşfederken, yöresel malzemelerle yapılan el işçiliğini yakından görme fırsatı buldu. Yöresel kıyafetler giyerek etkinlikte yer alan 2-6 yaş arası çocuklar, bölgenin geleneksel yemekleri hakkında da bilgi edindi. Öğretmenler tarafından yerli malı üretimi ve kullanımı konusunda çocuklar bilinçlendirilerek, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi üzerinde duruldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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