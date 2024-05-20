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Bolu'da Çiftçiler Domuzlardan Tarlalarını Korumak İçin Nöbet Tutuyor

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde çiftçiler, domuz sürülerinin tarlalarına zarar vermesini engellemek için tüfeklerle nöbet tutuyor.

Bolu'da ekili arazilerini domuz sürülerinden korumak isteyen çiftçiler, ellerindeki tüfeklerle sabahlara kadar ateş yakarak nöbet tutuyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde çiftçiler, mahsullerini tarlalarına dadanan domuzlardan korumak için çeşitli yöntemler deniyor. Domuz sürülerini ekinlerinden uzak tutmak için torpil ve tüfek sesi gibi yöntemlerle başvuran çiftçiler, sabahlara kadar tarlaların başında nöbet de tutuyor.

"Tüfek sesleriyle korkutuyoruz"

Tarlalara domuzların dadandığını söyleyen Şaban Kahraman, "Sabaha kadar nöbet devam edecek. Ekilen mısırlar gün yüzüne çıkmadan domuzlar yiyor. Bu sene iyice çoğaldılar. Sabaha kadar nöbetleşe bekliyoruz. Beklemenin faydası oluyor. Torpille korkutuyoruz, tüfek sesleriyle korkutuyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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