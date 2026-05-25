Haberler

Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı

Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde TEM ve D-100'deki yoğunluktan kaçan kamyon ve tır sürücüleri, Bolu'da köy yollarını kullandı. Ancak yağış nedeniyle çamura dönen yollarda mahsur kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen kamyon ve tır sürücüleri, Bolu'da alternatif olarak köy yollarını tercih etti. Ancak yağış nedeniyle çamura dönen yollarda kamyon ve tırlar mahsur kaldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, tatilin üçüncü gününde de yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar, Bolu'da alternatif güzergahları tercih etti. Bayram tatilinde çalışan kamyon ve tır sürücüleri de oluşabilecek trafiğe karşı alternatif güzergahlar aradı. Gerede ilçesini köy yollarından geçmek isteyen kamyon ve tırlar, yağış nedeniyle çamura dönen yollarda zorluk yaşadı. Mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girerken, kepçelerin yardımıyla tır ve kamyonlar bulundukları yerden çıkarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oulai Trabzonspor'a servet kazandıracak

Takımına servet kazandıracak
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür

"UEFA küme düşürür" dedi, ortalık yıkıldı
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Körfez ülkesinde savaş hazırlığı gibi tatbikat! Sebebi İran değil
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler