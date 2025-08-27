Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'nda Rus Yüzücü Kayboldu

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi, eşiyle 24.08.2025'te saat 10:00'dan beri irtibat kuramadıklarını ve hayatından endişe duyduklarını açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı. Svechhnikova ifadesinde "24.08.2025 günü saat 10: 00 dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyete verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, "Nikolai Svechhnıkova benim eşim olur. 22.08.205 günü eşim Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Dün yani 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmış arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse görmemiş. Dün 24.08.2025 günü saat 10.00'dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

