Kiralık araçların 60 gün otoparka çekilmesi işletmeleri zora soktu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren rent a car firması yetkilisi Çağlar Çolak, kiralık araçların sürücülerin trafik ihlalleri nedeniyle 60 gün süreyle otoparka çekilmesini öngören uygulamanın sektörü mağdur ettiğini belirterek, ticari araçların sürücülerin kusurlarından dolayı bağlanmaması gerektiğini söyledi. Çolak, araçların kiralama bilgilerinin zaten Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğünce anlık olarak görülebildiğini ifade etti.

Yaklaşık 33 yıldır araç kiralama sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Çağlar Çolak, kiraya verilen tüm araçların KABİS sistemi üzerinden emniyete bildirildiğini söyledi. Sistem sayesinde araçların kim tarafından kiralandığının ve trafik cezalarının doğrudan kiralayan kişiye yönlendirildiğinin altını çizen Çolak, buna rağmen bazı trafik ihlallerinde araçların 60 gün otoparka çekilmesinin haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi.

"KABİS sistemi zaten aktif olarak çalışıyor"

Kiralık araçların tüm bilgilerinin emniyet tarafından görülebildiğini belirten Çağlar Çolak, "Biz oto kiralama sektöründeyiz ve yaklaşık 33 yıllık bir firmayız. Araçlarımızın tamamı KABİS sistemi üzerinden emniyete bildiriliyor. Kolluk kuvvetleri herhangi bir denetimde aracın kiralık olduğunu ve kimin tarafından kiralandığını görebiliyor. Ayrıca plakalara yazılan radar, park ve diğer trafik cezaları da sistem üzerinden doğrudan aracı kiralayan kişiye aktarılıyor. Yani kişi kendi yaptığı ihlalin cezasını zaten kendisi ödüyor" dedi.

"Mahkeme kararıyla aracı teslim aldık, 3 ay sonra yeniden otoparka bırakmak zorunda kaldık"

Yeni düzenleme nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Çolak, "Yeni çıkan ceza kanununda dur ihtarına uymama, trafikte makas atma gibi bazı ihlaller nedeniyle araçların 60 gün otoparkta tutulması zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda bir aracımız otoparka çekildi. Biz bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık ve yaklaşık 15 gün sonra aracımızı teslim aldık. Ancak yaklaşık 3 ay sonra emniyetin yaptığı itiraz üzerine aracımızı tekrar otoparka teslim etmek zorunda kaldık. Bu durum sektörde ciddi mağduriyet oluşturuyor" diye konuştu.

"Turizm sezonunda 60 gün araç bağlanması büyük zarar"

Turizm sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Çolak, araçların sezonun en yoğun döneminde otoparkta kalmasının büyük ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, "Biz turizm sektöründe çalışan bir firmayız. Zaten yılda 3-4 aylık yoğun bir sezonumuz var. Bu süreçte araçlarımızın 60 gün otoparkta kalması ciddi gelir kaybına neden oluyor. Özellikle yabancı turist ülkesine döndükten sonra aracın otoparkta beklemesi hem tahsilat hem de ticari açıdan bizi zor durumda bırakıyor. Müşterinin yaptığı trafik ihlalinin bedelini ticari aracın çekmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Sürücünün hatası nedeniyle ticari araç bağlanmamalı"

Kiralık araçların sürücülerin ihlalleri nedeniyle bağlanmaması gerektiğini savunan Çolak, "Örneğin günlük 20-30 bin liraya kiralanan bir aracın 60 gün otoparkta kalması çok büyük maddi kayıp oluşturuyor. Müşteriden bu zararı tahsil etmek ise uzun süren hukuki süreçleri beraberinde getiriyor. Kişi yaptığı trafik ihlalinin cezasını zaten kendisi alıyor. KABİS sistemi yıllardır aktif şekilde çalışıyor ve ceza doğrudan kiralayana gidiyor. Buna rağmen ticari aracın 60 gün otoparkta tutulması sektörümüzde ciddi mağduriyet oluşturuyor. Bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı