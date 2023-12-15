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Bitlis Valisi Hizan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hizan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Karaömeroğlu, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hizan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Nurhalil Özçelik ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Karaömeroğlu, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra adliyeyi ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, ardından 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Programlarına ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek devam eden Vali Karaömeroğlu, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçede hizmet veren Aydın Tekstil Atölyesini ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, Polis Özel Harekat Kalekol Noktasını, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ve son olarak Fusen Tekstil Atölyesini ziyaret ederek ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erol Karaömeroğlu Bitlis Valiliği Hükümet Hizan Güvenlik Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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