DTSO Başkan Vekili Erdal Avşar, fabrikaları zarar gören üreticilerle bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Avşar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin İnanç, Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören 12 çırçır fabrikasını gezerek üreticilerle görüştü.

Bismil'in, Diyarbakır ve bölge ekonomisi açısından pamuk üretimi ve buna bağlı çırçır sanayisinin merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Avşar, ilçedeki çırçır fabrikalarının yaşadığı her sorunun doğrudan üretimi, istihdamı ve çiftçiyi etkilediğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında fabrika sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran DTSO Başkan Vekili Avşar, çırçır fabrikalarının yoğun kar yağışıyla birlikte yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Avşar, kar yağışı nedeniyle tesislerde oluşan hasarın, işletmelerin yeni sezona hazırlık yapmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.

Avşar, zarar gören işletmelerin üretime devam edebilmesi ve sezon kaybı yaşamaması için acil destek sağlanması gerektiğini belirterek, faizsiz onarım kredisi verilmesinin kaçınılmaz ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

Avşar, DTSO olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kamu kurumları ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini söyledi. Avşar, salı günü Diyarbakır'a gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Bismil'de kar yağışı nedeniyle zarar gören çırçır fabrikalarının yaşadığı mağduriyeti doğrudan ileteceklerini söyledi. - DİYARBAKIR