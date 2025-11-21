Haberler

Bingöl Tanıtım Günleri İstanbul'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Bingöl Tanıtım Günleri'ne tüm vatandaşları davet etti. Etkinlik, Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 11-14 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Eski Atatürk Havalimanı yeni adıyla Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Bingöl Tanıtım Günleri hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren Bingöl dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının ortak çalışmasıyla yürütülen organizasyonun, Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında hem Bingöl'den gidecek esnafların hem de İstanbul ve farklı illerde yaşayan Bingöllü esnafların katılım sağlayacağını belirten Vali Usta, kültürel değerlerin, yöresel ürünlerin ve kentin ekonomik potansiyelinin fuar alanında geniş bir kitleye tanıtılacağını söyledi. Açılış programının, 12 Aralık 2025 saat 15.00'da yapılacağını aktaran Vali Usta, herkesi davet etti.

Vali Usta, açıklamasında, "İnşallah 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerek Bingöl'den giden esnaflarımız, gerekse il dışındaki esnaflarımızla beraber Bingöl'ün kültürel değerlerini fuar alanında tanıtacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz başta olmak üzere milletvekillerimiz, iş insanlarımız, bürokratlarımız ve İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerimizle birlikte güzel bir organizasyona imza atacağız. Bingöl'ü Türkiye ve dünyaya tanıtmak için hep beraber güzel bir şekilde adım atacağımızı düşünüyorum. 11-14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek Bingöl Tanıtım Günleri'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bingölümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİNGÖL

