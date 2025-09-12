Bingöl'de Su Altında Meyve Yeme Etkinliği

Bingöl'ün Genç ilçesinde doğa tutkunu Vedat Avar, Murat Nehri'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Avar, nehirde su altına dalarak meyve yedi.

Bingöl'de yaşayan Vedat Avar, Genç ilçesinde farklı bir etkinliğe imza attı. Doğada zaman geçirmeyi, yüzmeyi ve su altı çekimleri yapmayı seven Avar, su altında meyve yemeyi denedi. Avar, yanına aldığı meyveler ile Murat Nehrine girerek su altında karpuz ve üzüm yedi. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi seven Avar'ın bu sıra dışı deneyimi ilginç görüntüler oluştururken, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Vedat Avar, "Doğada zaman geçirmeyi özellikle yüzmeyi çok seviyorum. Kendi imkanlarımla su altı çekimleri yapıyorum. Son zamanlarda acaba su altında karpuz yiyebilir miyim diye düşündüm sonra ilk çekimimde denedim. Sonrasında başka meyvelerde yedim" dedi. Ayrıca Avar, özellikle piknik yaptıktan sonra doğanın temiz bırakılması konusuna da vurgu yaptı. - BİNGÖL