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Bingöl'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bingöl'de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla 'sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa' temasıyla yürüyüş etkinliği yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Bingöl'de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeni ile yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa" temasıyla İl Sağlık Müdürlüğü kurum yöneticileri ve personeli ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında fiziksel aktivitenin yaşamdaki yerinin önemine dikkat çekmek ve toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla farkındalık oluşturuldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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