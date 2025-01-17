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Bingöl'de Çiftçilere 600 Bin Lira Ahır Yapım Desteği

Bingöl'de Çiftçilere 600 Bin Lira Ahır Yapım Desteği
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan çiftçilere ahır yapımında kullanılmak üzere 600 bin lira destek sağlayacaklarını duyurdu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan çiftçilere 600 bin lira ahır yapım desteği verileceğini söyledi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerleşim yerlerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen afetzedelere yapılacak olan ahır, ağıl ve samanlık yapımına ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AFAD Başkanı Okay Memiş ve bakanlıkların ilgili genel müdürleri ile 18 il valisi, ilgili vali yardımcıları, İl Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD il müdürlerinin katılımıyla çevrimiçi VKS toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Usta, "TÜRKVET kayıt sisteminde aktif kaydı bulunan çiftçilerimize ahır başına 600 bin lira destek sağlayarak, ahır yapımlarına destek vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalara AFAD, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile önümüzdeki hafta itibari ile başlayacağız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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