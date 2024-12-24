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Binali Yıldırım: 21. Yüzyıl Türklerin Yüzyılı Olacak

Binali Yıldırım: 21. Yüzyıl Türklerin Yüzyılı Olacak
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Eski Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkat çekerek, 21. yüzyılın Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacağını belirtti. Konferansta ticaret hacminin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı" konferansında yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz, 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde "21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı" konferansı düzenlendi. Rektörlük Doktora Salonu'nda düzenlenen konferansa; Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikaroğlu, rektör yardımcısı Prof.Dr. Gülsüm Ak, Teknopark İstanbul A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Cumhurbaşkanlığı Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Binali Yıldırım konferansta bir konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin birlikteliğinde coğrafi anlamda dünyada büyük bir yapıya ulaştıklarını belirterek sözlerine başlayan Binali Yıldırım, "Arkeolojik kalıntıların var olduğu bir coğrafya, zamanla dünyanın hazinesi haline geldi. Bu coğrafyanın sahibi Türkler. Balkanlardan Moğolistan'a kadar uzanan 8 bin kilometrekarelik tarihi İpek Yolu diye adlandırdığımız ve bugün 'Orta Koridor' üzerinde çalıştığımız bu alanda 170 milyon toplam nüfusu olan Türk devletleri var" dedi.

Teşkilatın dışında kalan ülkelerin de baz alınmasıyla dünya üzerinde 300 milyona yakın Türk olduğunu hatırlatan Yıldırım, "300 milyon Türk demek dünya nüfusunun neredeyse yüzde 3'ünden fazla nüfus demek. Dünya gayri safi hasılasının da 1.6'sına sahibiz. 1.6 trilyonu aşan bir milli gelire bu haliyle de dünya sıralamasında Türk devletleri 11. sıraya yükselmiş durumda" diye konuştu.

"21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır"

Önceki yıllarda Türkiye'ye ambargolar uygulandığını belirten Binali Yıldırım, Türkiye zaman içerisinde kendi kaynaklarını oluşturmuştur. Bu beşeri kaynaklar Türkiye'de vardır. Geçmiş tecrübedir, bugün fırsattır, gelecek hayaldir. Cumhurbaşkanımız, '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Türklerin yüzyılında da ne akla geliyor? Türk Devletleri Teşkilatı" dedi.

"Teşkilatın amacı, refahı artırıp kültürel bağlarla birleşip küresel güç olmak"

Binali Yıldırım, 2019 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın coğrafya olarak çok zengin bir yapıya sahip olmasına rağmen kendi aralarındaki ticaret hacminin düşük olmasına dikkat çekti. Yıldırım, "Üye ülkeler kendi aralarında ticari ve ekonomik anlamda ne yapıyorlar diye baktığımızda burada maalesef büyük ve hayal kırıklığı var. 860 milyar dolar olan ticaret hacminin sadece 42 milyar dolarını yani yaklaşık yüzde 5'ini kendi aramızda yapıyoruz. Bu çok düşük çok düşük bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinin ticaretlerinin yüzde 70'e varan kısmını kendi aralarında yaptığını düşünürsek burada gidecek daha çok yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu topluluğun ana amaçlarından biri, ekonomik olarak güçlü hale gelmek, ülkelerinde yaşayan insanların zenginliğini arttırmak, refahı arttırmak ve ekonomik güçlükle birlikte tarihi ve kültürel bağlarla birleşip küresel bir güç olmak. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı bugün ekonomik alanda güçlenmesi için daha yapacağı çok şey var. 15 yıllık bir geçmişi var. 15 yıllık geçmişi olan genç bir teşkilat. Avrupa Birliği'nin bile sadece 70 yıldan fazla bir geçmişi var. O bakımdan önümüzde daha uzun yıllar var. 2040 hedefi var. 2053 hedef var, 2071 hedefi var. Bu hedeflere yönelik ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakış açısı sadece Türkiye'de değil Türk devletlerinin hepsinde var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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