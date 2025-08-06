Bilecikli Sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret

Bilecikli Sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret
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Afyonkarahisar'daki Anadolu Yıldızlar Ligi'nde başarılı olan Bilecikli sporcular, İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı. İl Müdürü Demir, sporcuları tebrik etti ve gurur duyduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Müsabakalarında derece elde eden Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan Elifsu Durak, Zehra Zeren Öztürk, Beril Hupal ve İnci Su Kayıkçı ile antrenörleri Uğur Özdemir, ziyarette İl Müdürü Demir'e süreç hakkında bilgi verdi. Sporcularla tek tek ilgilenen ve onları tebrik eden Demir, "Bilecik'in adını sporla duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılar, azim ve disiplinin bir sonucudur. Antrenörümüz Uğur Özdemir'i ve sporcu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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