Bilecikli Sebahat Demir Tiran Maratonu'nda İkinci Oldu

Bilecikli Sebahat Demir, Tiran Maratonu'nda 10 kilometre kadınlar genel klasmanında ikinci oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Uluslararası Tiran Maratonu'nda Bilecikli sporcu Sebahat Demir, 10 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanında ikinci sırayı elde etti. Sebahat Demir'in elde ettiği derece, Bilecik'in uluslararası yarışlardaki başarı grafiğine yeni bir katkı sağladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK