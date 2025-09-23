Bilecikli Sebahat Demir, İzmir Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu

Bilecikli Sporcu Sebahat Demir, 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda şampiyon oldu.

İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda 21 kilometre 'de Bilecikli sporcu Sebahat Demir, önemli bir başarıya imza attı. Yarışta Türk Kadınlar Şampiyonu olan Sebahat Demir, kadınlar genel klasmanında ise 3'üncü sırayı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörü Medeni Demir'i tebrik ediyorum. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarıları bizleri gururlandırıyor. Sebahat ve antrenörü Medeni Demir'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK