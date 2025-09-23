Haberler

Bilecikli Sebahat Demir, İzmir Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu

Bilecikli Sebahat Demir, İzmir Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu
Bilecikli sporcu Sebahat Demir, 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda 21 kilometre mesafede Türk Kadınlar Şampiyonu oldu ve kadınlar genel klasmanında 3'üncü sırayı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörü Medeni Demir'i tebrik ediyorum. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarıları bizleri gururlandırıyor. Sebahat ve antrenörü Medeni Demir'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
