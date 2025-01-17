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Bilecikli Fatma TOGG'un Direksiyonuna Geçti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yerli üretim TOGG'la köy içinde çocuklarla tur atan Fatma Biçer'in isteğini geri çevirmeyerek ona aracı kullanma imkanı sağladı. Fatma Biçer, TOGG'u çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Bilecikli Fatma yerli üretim TOGG'un direksiyonuna geçti

Vali Aygöl meraklı kadını kırmadı, TOGG'la köy içinde çocuklarla tur attı

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeniköy ziyaretinde Fatma Biçer isimli kadının makam aracı olan yerli üretim TOGG'u kullanmasına izin verdi. Fatma Biçer, araca aldığı çocuklarla köyde tur attı, TOGG'u çok beğendiğini ifade etti.

Vali Şefik Aygöl, Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında Halk Eğitim Merkezi'ni de inceleyen Vali Aygöl, tekstil ürünleri üzerine eğitim alan 20 kursiyerle sohbet etti. Kursiyerlerin yerel üretimdeki yeteneklerini geliştirmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması büyük takdir topladı.

Vali Aygöl, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının aile mutluluğuna da olumlu etkileri olduğunu belirterek, bu tür projelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Aygöl'ün makam aracının direksiyonu başına geçti

Ziyaret sırasında 39 yaşındaki Fatma Biçer, Vali Aygöl'ün makam aracı olan yerli üretim TOGG'u merak ettiğini belirterek kullanmak istediğini anlattı. Vali Şefik Aygöl, bu isteği geri çevirmeyince TOGG'un direksiyonu başına geçen Fatma Biçer, araca aldığı çocuklarla köy içinde tur attı. Aracı çok beğendiğini ifade eden Biçer, TOGG'u herkese tavsiye etti.

Bilecikli Fatma TOGG'un Direksiyonuna Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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