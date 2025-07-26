Bilecikli Ensar Döner, Türkiye Şampiyonasında 3. Oldu

Bilecikli Ensar Döner, Türkiye Şampiyonasında 3. Oldu
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Konya'da düzenlenen Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Ensar Döner yüksek atlama branşında Türkiye üçüncüsü oldu. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörünü başarılarından dolayı tebrik etti.

Konya'da düzenlenen Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Ensar Döner, yüksek atlama branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sporcunun başarısı kutlanarak, antrenörü Ahmet Topçu ile birlikte tebrik edildi. İl Müdürü Ramazan Demir yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Ensar Döner'in bu önemli şampiyonada Türkiye üçüncüsü olması, ilimiz adına gurur verici bir gelişme. Antrenörümüz Ahmet Topçu'yu da bu başarıdaki katkılarından dolayı kutluyorum. Sporcularımızın her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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