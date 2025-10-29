Haberler

Bilecikli Atlet Sebahat Demir, Tiran Maratonu'nda İkinci Oldu

Bilecikli atlet Sebahat Demir, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Uluslararası Tiran Maratonu'nda 10 kilometre kadınlar genel klasmanında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, Bilecik'in atletizm alanındaki yükselen başarısını gözler önüne serdi.

Bilecikli atlet Sebahat Demir, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Uluslararası Tiran Maratonu'nda 10 kilometre kadınlar genel klasmanında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarılı atlet ve antrenörü Medeni Demir, bu önemli başarının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ramazan Demir, ziyarette sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, hem ilimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sebahat Demir'in Tiran Maratonu'ndaki derecesi Bilecik'in atletizm alanındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
