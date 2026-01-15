Haberler

Yeni başkanı Harun Dilek oldu

Yeni başkanı Harun Dilek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Harun Dilek seçildi. 597 üyeden 351'i oy kullandı, Dilek 242 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın yeni başkanı Harun Dilek oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ahmet Subaşı aday olmazken, Harun Dilek ile Hüseyin Cengiz yarıştı. 597 üyeden 351'i sandığa giderken, Harun Dilek 242 oy, Hüseyin Cengiz ise; 107 oy aldı 2 oyun geçersiz sayıldı seçimde Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın yeni başkanı Harun Dilek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü