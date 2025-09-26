Haberler

Bilecik Valisi ve Öğretim Görevlisi Yerel Ürünler ve Çevre Üzerine Görüşme Yaptı

Bilecik Valisi ve Öğretim Görevlisi Yerel Ürünler ve Çevre Üzerine Görüşme Yaptı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, TEMA Vakfı ile çevre sorunları ve yerel ürünlerin korunması konularında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma üzerine stratejiler ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilin yöresel ürünleri ve TEMA Vakfı adına çevre sorunları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Bilecik'in kendine özgü geleneksel ve yerel ürünlerinin tanıtımı ile korunmasının önemi vurgulandı. Ürünlerin sürdürülebilirliği, bölgedeki üreticilere sağlanabilecek destekler ve kırsal kalkınmaya katkıları ele alınırken, pazarlama stratejileri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Çevre konusunda yapılan bilgilendirmelerde ise hava ve su kirliliği, ormansızlaşma ve ekosisteme olumsuz etkiler masaya yatırıldı. Sürdürülebilirlik açısından alınabilecek önlemler ve bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmaların önemi hatırlatıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vakıfların iş birliğiyle çevre bilincini artırmaya ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye yönelik ortak adımlar atılacak. Bilecik'in hem ekonomik hem de ekolojik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara zemin oluşturması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
