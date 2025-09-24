Haberler

Bilecik Valisi Sözer Kapalı Pazar'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar alanını ziyaret ederek esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, "Her fırsatta çarşı ve pazarlara inerek Bileciklilerle buluşmaya, onların sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlar, bizlere gösterilen ilgiden ve samimi sohbetten memnuniyet duyduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
