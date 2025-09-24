Bilecik Valisi Sözer Kapalı Pazar'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapalı Pazar alanını ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar alanını ziyaret ederek esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, "Her fırsatta çarşı ve pazarlara inerek Bileciklilerle buluşmaya, onların sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlar, bizlere gösterilen ilgiden ve samimi sohbetten memnuniyet duyduk" dedi. - BİLECİK