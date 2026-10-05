Bilecik Valisi Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün geçici binasında inceleme yaptı

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası tamamlanana kadar kullanılacak geçici hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Sözer'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'de eşlik etti. Binadaki birimleri gezen Vali Sözer, çalışma alanlarını yerinde inceleyerek İl Müdürü Ramazan Demir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, il genelinde gençlik ve spor alanında sürdürülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir ile personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gençlik ve spor hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı