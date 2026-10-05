Haberler

Bilecik Valisi Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün geçici binasında inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün geçici binasında inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Sözer, yeni bina tamamlanana kadar kullanılacak geçici hizmet binasında incelemelerde bulundu. İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi alan Sözer, gençlik ve spor hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası tamamlanana kadar kullanılacak geçici hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Sözer'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'de eşlik etti. Binadaki birimleri gezen Vali Sözer, çalışma alanlarını yerinde inceleyerek İl Müdürü Ramazan Demir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, il genelinde gençlik ve spor alanında sürdürülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir ile personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gençlik ve spor hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı

Polisin yaptığı harekete Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi