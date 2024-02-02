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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez Bir Araya Geldi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te gerçekleşen spor faaliyetlerini ve maç sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Düşmez, amatör sporlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez bir araya geldi.

Bilecik Valiliği'ne ziyaret gerçekleştiren Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve heyeti, Vali Aygöl ile Bilecik'te gerçekleşen spor faaliyetlerini ve maç sonuçlarını değerlendirdi. Bilecik'te yaşanan sportif faaliyetlere ve amatör sporlara desteklerini esirgemeyen Düşmez, Vali Aygöl ile son zamanlarda maçlarda yaşanan durumları değerlendirerek moral ve motivasyon açısından da tam destek sağlayacağını belirtti.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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