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Bilecik'ten Türkiye Şampiyonu Gülle Atma Sporcu: Abdulkerim Akdaş

Bilecik'ten Türkiye Şampiyonu Gülle Atma Sporcu: Abdulkerim Akdaş
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bursa'da düzenlenen Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada 17.34'lük derecesiyle Türkiye Şampiyonu olan Abdulkerim Akdaş'ı tebrik etti. Bu başarı, Akdaş'ın uluslararası düzeyde önemli bir adım atmasını sağladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bursa'da gerçekleştirilen Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda üstün başarı gösteren sporcu Abdulkerim Akdaş'ı tebrik etti.

Gülle Atma branşında yarışan Akdaş, 17.34'lük derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı, Avrupa Baraj Derecesini de geçerek uluslararası düzeyde önemli bir adım atmasını sağladı. Demir, başarıya ilişkin açıklamasında, "Sporcumuz Abdulkerim Akdaş'ı ve antrenörümüz Sercan Ocak'ı yürekten kutluyorum. Kazandıkları bu büyük başarı, Bilecik'in spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek müsabakalar için kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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