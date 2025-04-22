Bilecik'ten Türkiye Şampiyonu Gülle Atma Sporcu: Abdulkerim Akdaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bursa'da gerçekleştirilen Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda üstün başarı gösteren sporcu Abdulkerim Akdaş'ı tebrik etti.

Gülle Atma branşında yarışan Akdaş, 17.34'lük derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı, Avrupa Baraj Derecesini de geçerek uluslararası düzeyde önemli bir adım atmasını sağladı. Demir, başarıya ilişkin açıklamasında, "Sporcumuz Abdulkerim Akdaş'ı ve antrenörümüz Sercan Ocak'ı yürekten kutluyorum. Kazandıkları bu büyük başarı, Bilecik'in spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek müsabakalar için kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK