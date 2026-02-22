Haberler

Bilecik'te tekvando sporcuları disiplinli ve planlı çalışmalarla hazırlanıyor

Bilecik'te tekvando sporcuları disiplinli ve planlı çalışmalarla hazırlanıyor
Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tekvando sporcularının disiplinli ve planlı bir şekilde teknik vuruş çalışmaları, kombinasyon antrenmanları ve kondisyon egzersizleri ile müsabakalara hazırlandığını açıkladı. Antrenör Ayşenur Danabaş önderliğinde sporcuların azmi ve kararlılığı takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tekvando sporcuları disiplinli ve planlı çalışmalarla hazırlanıyor.

Teknik vuruş çalışmaları, kombinasyon antrenmanları ile hız ve esneklik egzersizleri gerçekleştiren Bilecikli sporcular, yapılan programlarla hem teknik kapasitelerini hem de müsabaka tecrübelerini geliştiriyor. Kondisyon antrenmanlarıyla dayanıklılık ve güç seviyeleri yükseltilirken, sporcuların hedefinin katılacakları organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmek olduğu belirtildi. Antrenör Ayşenur Danabaş öncülüğünde çalışmalarını sürdüren sporcuların azim ve kararlılığı takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Antrenörümüz Ayşenur Danabaş öncülüğünde azim, disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilecik'te sporu daha ileriye taşımak için her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK

