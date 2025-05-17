Bilecik'te Yerli ve Milli Tarım Projesi İle Fide Dağıtımı Yapıldı

Bilecik'te Yerli ve Milli Tarım Projesi İle Fide Dağıtımı Yapıldı
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Gölpazarı ilçesinde 'Yerli ve Milli Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 37 bin 500 fide, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteği ile çiftçilere ulaştı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Yerli ve Milli Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması" projesi ile çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ın öncülüğünde düzenlenen programa İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Karcı ve Bilal Enez ile ilçenin çiftçileri katılım sağladı.

Kaymakam Kılıç, yaptığı açıklamada, "Kent genelinde son üç yıldır Söğüt ilçesinde yürütülen hibe programı, bu yıl ilk kez ilçemizde de hayata geçirildi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 37 bin 500 fide, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe desteği ile 24 çiftçimize teslim edildi. Bir ülkenin geleceği, çiftçisinin üretme gayretinde ve emeğinde gizlidir" ifadelerini kullandı.

Fide dağıtım programının, yerli ve milli tarım çeşitlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Çiftçilere sağlanan destekle üretim kapasitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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